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توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:14 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك 700 ألف طالب يؤدون الامتحانات ورقيًا على البابل شيت.

وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم غلق منصة الامتحان الإلكتروني لإتاحة الفرصة للطالب للتركيز على قراءة الأسئلة والإجابة عليها في بابل شيت.

هذا، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارات هامة بشأن الثانوية العامة وهي:
- أي جهاز تابلت خارج المنظومة سيتم سحبها

- غلق منصة الامتحان والتركيز علي الورقي

- هنكتب علي البابل شيت فقط

- الاجابات علي البابل شيت فقط

- استخدام التابلت لتوفير المصادر الرقمية وتسجيل الحضور فقط

- أي كتاب او مذكرة ليست تابعة للوزارة سيعامل الطالب حاملها وفقا لقانون الغش

_ مراجعة اسئلة الامتحانات من مصادر متعددة وأشخاص متعددة

- الكتاب المدرسي مسموح به وكتابة الملاحظات عليه

-الامتحان موحد بين كل الطلاب

- الغش الالكتروني يعاقب بقانون الغش وعقوبات صارمة

- التعاون مع وزارة الصحة من أجل تعقيم اللجان

- ممنوع تواجد اولياء الامور أمام اللجان نظرا لظروف كورونا

- طلاب الدبلومة الامريكية الموجودين في أخر سنة مسموح لهم بالسوبر ماتشينج في وزارة التربية والتعليم وليست التعليم العالي.

- فتح مراكز في السعودية والكويت والامارات لطلاب الدبلومة الأمريكية.

- اعتقد أن اداء الطلاب في الامتحان النهائي سيكون جيد.

- للغشاشين فكروا اكثر من مرة قبل الغش.

- الامتحانات اسهل مما سبق.

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بوابة الفجر الفجر الغش الامتحانات الثانوية العامة الامتحان النهائى

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