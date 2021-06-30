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بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيى ذكرى وفاة والده

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أحيا الفنان حسن الرداد ذكري وفاة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال حسن الرداد : " الذكرى السنوية ال١٧ لوالدى الاستاذ نبيل الرداد، للاسف مافيش عندى صور كتير تجمعنا مع بعض بس انت دائما فى قلبى يا ابويا،كنت عاشق لبلدك و مهموم بها و و مؤمن بضرورة وحدة الوطن العربى، مواقفك السياسية الكثيرة و الجريئة يشهد عليها كل من عاصرك .


وتابع : " كنت مسخر نفسك لخدمة الناس الغلابة و المحتاجين و نصرة الضعيف، كنت ضهر لكل هؤلاء الناس الطيبة، كنت راجل شجاع و جرئ و لا تخاف أحد ، كنت بتدخل فى صراعات كبيرة من اجل خدمة ناس جميلة بسيطة".


واختتم : " علمتني حب الناس و اعتبار خدمة المحتاج هو واجب عليا طول حياتى ، لو قعدت اتكلم عنك سنين مش هعطيك حقك، شكرا على كل حاجة علمتهالى يا رمز الرجولة والجدعنة و الجراءة ، و ان شاء الله ألقاك فى الجنة ياحبيبى".

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