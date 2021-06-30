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برلماني: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ مصر
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:49 ص
عبداللطيف هيبة
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هنأ النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، ومرور ٧ سنوات على تولي الرئيس السيسي الحكم، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول في تاريخ مصر وإنقاذها من الضياع.
وأكد "شمس الدين" لـ"الفجر"، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية حقيقة شارك فيها كافة فئات وأطياف المجتمع المصري، والتي أذهلت الوطن العربي والعالم بأكمله، مؤكدا أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وما حققه الشعب من إنجازات حتى نصل إلى دولة جديدة متقدمة تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي انتشل مصر من الفوضى في المنطقة وعبر بها إلى بر الأمان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر كانت تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية قبل الثورة، ولكن بعد تولي الرئيس السيسي الحكم اختلفت الامور، وقام بوضع خطط استراتيجية مُحكمة استهدفت تحسين أوضاع الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية، بالإضافة إلى تراجع نسبة معدلات البطالة والتضخم، فضلًا عن تزايد الاحتياطي النقد الأجنبي، والاهتمام بالصناعة، وإقامة المشروعات العملاقة، وتحسين العلاقات مع كافة الدول بعد أن كانت متدهورة.
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