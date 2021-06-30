برلماني: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ مصر

هنأ النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، ومرور ٧ سنوات على تولي الرئيس السيسي الحكم، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول في تاريخ مصر وإنقاذها من الضياع.





وأكد "شمس الدين" لـ"الفجر"، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية حقيقة شارك فيها كافة فئات وأطياف المجتمع المصري، والتي أذهلت الوطن العربي والعالم بأكمله، مؤكدا أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وما حققه الشعب من إنجازات حتى نصل إلى دولة جديدة متقدمة تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي انتشل مصر من الفوضى في المنطقة وعبر بها إلى بر الأمان.



