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الأزهر: وجود الكعبة في لعبة "فورت نايت" امتهان لمقدس ديني
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:23 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن لعبة "فورت نايت" تتضمن تجسيدًا للكعبة الشريفة، واللعبة تشكل عبثًا بهوياتنا ومقدساتنا، حيث أن اللعبة تقوم بهدم الكعبة في أحد مراحلها.
وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه الألعاب تحاول العبث بهويتنا ومقدساتنا من الحين إلى الآخر.
وتابع: "نتابع شبابنا على مدار الساعة، ومجرد وجود الكعبة الشريفة في لعبة "فورت نايت" يعني الكثير"، مؤكدًا أن وجود الكعبة في مشهد عبثي امتهان لمقدس ديني.
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