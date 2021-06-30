الأزهر: وجود الكعبة في لعبة "فورت نايت" امتهان لمقدس ديني

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن لعبة "فورت نايت" تتضمن تجسيدًا للكعبة الشريفة، واللعبة تشكل عبثًا بهوياتنا ومقدساتنا، حيث أن اللعبة تقوم بهدم الكعبة في أحد مراحلها.





وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه الألعاب تحاول العبث بهويتنا ومقدساتنا من الحين إلى الآخر.



