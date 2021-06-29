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عاجل.. موسيماني يوافق على مشاركة ثنائي الأهلي في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سفر الثنائي ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لاعبا الفريق الأحمر مع المنتخب الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن القائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأبلغ موسيماني مسؤولو الأهلي موافقته على سفر ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام مع المنتخب الأوليمبي.

كما أخطر موسيماني مسؤولو الأهلي رفضه التخلي عن الثلاثي أكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لحاجة الفريق إلى خدماتهم.

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