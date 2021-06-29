رابطة الشماسات القبطيات.. كيان نسائي جديد يطالب الكنيسة القبطية بالمساواة بين الرجل والمرأة من جهة الوظيفة الشماسية وتناول المرأة الحائض

· يطالبن بزيادة عدد الشماسات المصريات ومشاركتهن في الصلاة مساواةً بالرجال

· الرابطة: النساء القبطيات يصلين مع الروم والطوائف الاخرى بسبب عدم مشاركتهن بفاعلية في القداسات

· يطالبن بتناول المراة خلال فترة الدورة الشهرية

· الأنبا بفنتيوس والراهب يوئيل المقاري يؤيدان.. والأول يساوي بين الدورة الشهرية وبقية افرازات الجسد

· الأنبا أغاثون يعارض في مذكرة رسمية ويؤكد مساواة الكنيسة بين الرجل والمرأة.. وحرمان الرجل الذي تعض للاحتلام من التناول

· الرابطة تترجم أبحاث أجنبية انجليزية تتحدث عن "مخاوف المرأة في الكنيسة القبطية"

دشن عدد من الفتيات والنساء، والمتضامنين مع حقوق المرأة بشكل عام، كيان أشبه بالرابطة، تجلى على أرض الواقع في صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حملت شعار " Women Deacons in the Coptic Orthodox Church "، أي الشماسات النساء في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يطالب هؤلاء الفتيات والنساء والمتضامنين معهم ببعض بالحقوق في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حسبما أفادوا، حيث أشاروا إلى أن الكنيسة القبطية لا تمنع وصول المرأة أو الفتاة لدرجة شماسة، وعلى الرغم من ذلك فلا يوجد شماسات نساء إلا بدرجة قليلة جدًا جدًا نظير الأعداد الهائلة للشمامسة الرجال، والذي يرسمون منذ نعومة أظافرهم، في إشارة إلى أنه وحتى إن وجد، فإن الشماسة لا تشترك بفاعلية في تلاوة الصلوات، على عكس الكنائس الأرثوذكس الغير قبطية مثل الروسية والارمنية والهندية وغيرهم.

أكدت رابطة المطالبات بالمساواة بالشمامسة الرجال في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأنهن يطالبن ب رسامة مرتلات وقارئات فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتحميس الشابات القبطيات لحفظ الألحان القبطية وألحان القداس، وتعليمهن اللغة القبطية في إشارة إلى أن الكثير من الشابات قد تركوا الكنيسة القبطية للاشتراك في الصلاة بطوائف أخرى مثل الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروس الأرثوذكس والكاثوليك لأن هذه الطوائف ترحب بمشاركة المرأة في العبادة الجماعية وتشرك المرأة فى ممارسة طقوس القداس والطقوس الكنسية عموما، مع التأكيد على أنه على سبيل المثال النساء يقودوا الشعب فى الحان القداس و المردات يقرأون قراءات القداس أسبوعيا فى كنيسة الروم الأرثوذكس.

فى نفس السياق، قامت الرابطة بترجمة أبحاث غربية انجليزية، تتحدث عن "مخاوف المرأة في الكنيسة القبطية"- حسبما يتحدث ويوضح البحث نفسه، حيث أكدت الرابطة على أن هناك بعض القضايا التي لم تفصل فيها الكنيسة بشكل قطعي وواضح وصريح، مثل قضية جواز تقدم المرأة للتناول من الأسرار المقدسة أثناء مرورها بفترة الدورة الشهرية- والأسرار المقدسة حسب نظر الكنيسة هي جسد ودم المسيح- فالبعض يرى أنه يجوز تقدم المرأة للأسرار المقدسة خلال فترة الدورة الشهرية مثل الأنبا بفنتيوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منطقة سمالوط بمحافظة المنيا، والذي كتب كتابًا بعنوان "المرأة في المسيحية"، يؤكد فيه جواز تقدم المراة الحائض للتناول بسبب ان المسيح لم يرفض المرأة نازفة الدم، وكذلك ان الايمان الارثوذكسي يرى أن الدورة الشهرية هي عملةي فسيولوجية بحتة خلقها الله مثل بقية افرازات الجسد، والتي لم يتمنع الفرد بسببها من التناول مساويًا بين الدورة الشهرية وبقية الافرازات مثل اللعاب والعرق.

اكد الأنبا بفنتيوس في كتابه "المرأة في المسيحية"، أن تعاليم رسل السيد المسيح الأولى، لاتمنع تقدم المرأة الحائض للتناول، لان السيد المسيح أكد في عدة مواقف لتلاميذه انه يجب على الفرد أن يصلي كل حين، كما أيد تلك النظرة الراهب يوئيل المقاري أحد تلاميذ القمص الراحل متى المسكين، والذي كان أول من تبني تلك النظرية وحارب لأجلها، حيث ترجم يوئيل بحث حمل عنوان "المرأة والتناول".

بينما عارض أسقف سمالوط، والراهب يوئيل، في نظريتهم، الأنبا أغاثون، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، ورئيس رابطة الكلية الإكليريكية، وذلك في مذكرة رسمية، تكون من 14 صفحة- حصلت الفجر على نسخة منها- قدمها إلى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمكون من 124 مطران وأسقف، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.