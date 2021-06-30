الكنيسة تتبرأ من ارساليات غربية تبشرية بمجيئ المسيح ويوم القيامة





· السبتيون يرتدون ثوب الكنيسة الانجيلية لدخول بيوت الاقباط

· يستغلون الازمة الاقتصادية لجذب الفقراء.. ويوزعون مواد تموينية وأظرف "نقود"

· يوزعون اناجيل مختلفة عن الموجودة في الكنائس..كنيستهم بالفجالة وأشهر قس هو أنور مهني

· يرتلون التراتيل المعروف والعظات المتداولة لبث الطمأنينة في قلوب الأقباط

· الكنيسة تعلن رسميا عدم تبعيتهم لها

· يبشرون باقتراب يوم القيامة ومجيئ المسيح.. والكنيسة: لا احد يعرف الموعد ولا حتى الملائكة

على الرغم من انقسام الأقباط في مصر إلى 3 مذاهب رئيسية (الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستانتية)، إلا أن تلك المذاهب والتي تختلف في بعض العقائد مثل الشفاعة والرهبنة والكهنوت إلا أنها تتفق في الصلب الإيماني من حيث ألوهية المسيح، وما يترتب على ذلك.

الحياة بعد الموت، ويوم القيامة يعتبر من الأمور المتفق عليها بين الثلاث مذاهب، حيث تتفق الكنائس الثلاثة على أنه، لا أحد من بني الإنس ولا حتى الملائكة يمكنه أن يعلم موعد يوم القيامة، والذي ستقوم فيه الساعة لتنتهي الحياة على الأرض.

ونحن الان في 2021 الا اننا لازلنا نمر بحدث ليس بجديد في الشارع الكنسي، حيث يقرع عدد من الخدام المتطوعين والمنتمين لأحد إرساليات الطوائف الغربية، والتي تبرأت منها الكنائس الشرقية جميعًا والتي تحمل شعار "السبتيون"، لتقرع أبواب المسيحيين في شكل يُشبه خدمة الافتقاد والتي تطبقها الكنائس القبطية الأرثوذكسية على رعيتها.

الإرساليات الغربية المشار اليها، تقرع أبواب المسيحيين المصريين، بمختلف المناطق، وبشكل شبه عشوائي، حيث يعتمدون في حملاتهم التبشيرية على أي لقاء يجمعهم بالأقباط في مصر، حتى لو كان لقاءً عابرًا في مترو الأنفاق، أو وسيلة مواصلات عامة.

تعتمد تلك الطوائف على الترويج لمواعيد تنتهي فيها الحياة على الأرض ووبدء ذلك منذ أول مرة نادوا ببأن يوم القيامة سيكون في الفترة المنحصرة بين تاريخي 21 مارس 1843 و نفس اليوم من عام 1844، ثم توالت التحديدات والتي لم يصب أي منها.

تستغل تلك الإرساليات الظروف الاقتصادية الطاحنة وارتفاع موجة الغلاء، لتزور الفقراء من المسيحيين بدعوى تقوية إيمانهم على أنهم مجموعة من خدام الكنيسة الإنجيلية، ثم تتطور مراحل الحديث للإعلان بأن يوم القيامة على مقربة وموعد مجئ المسيح أوشك بشدة.

يحمل خدام تلك الإرساليات الغربية معونات مادية من أموال وسلع تموينية، دون مقابل شريطة أن يسمح الفرد لهم بالدخول إلى المنزل والاستماع لهم، وذل على الرغم من أن البابا الراحل شنودة الثالث كان قد وجه تعاليمه بشكل مباشر بعدم السماح لأي فرد من أفراد إرساليات السبتيون أو شهود يهوه بدخول منازل الأقباط الأرثوذكس.

تنادي الإرساليات المشار اليها بأن المسيح سيحضر إلى الأرض ليملك فترة 1000 عام على الارض كملك أرضي، في إشارة إلى أن شخصية السيد المسيح هو نفسه الملاك ميخائيل، كما يتهمون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تخضع للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأن لها ممارسات "وثنية"، تتمثل في القداس وعقيدة التشفع بالقديسين.

مايكل يعقوب، محاسب، 26 عامًا، من حلوان، وبيتر موريس، مهندس، 25 عامًا، من 6 أكتوبر، أكدا في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أنهم تعرضا لزيارات من تلك الإرساليات بمنازلهما بمنطقتي "حلوان و6أكتوبر"، مع اختلاف التوقيتات، حيث أكد كل منهما أن الخدام اللذين زاروهم عرفوا أنفسهم بأنهم خدام من الكنيسة البروتستانتية في مصر، مع العلم بأن كل منهما ينتمي للكنيسة الأرثوذكسية، كما أن معظم الكنائس يتبعون منهجية "الموعد المسبق" قبل زيارات المنازل حتى يضمنون تواجد العدد الأغلب من سكان البيت الموجه له خدمة الافتقاد، وعلى الرغم من ذلك إلا أن "سمير" و"حنا" أشار إلى أن الزيارة كانت فجائية ولم تكن على موعد مسبق.

أوضح "سمير" أن الزيارة اشتملت على "ترنيمة" من الترانيم المعروفة، وقراءة أجزاء من الانجيل، مؤكدًا أن الأمر بدء يتطرق إلى التلميح بأن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية على خطأ وأن عقيدة القداس غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الأمر انتهى باتهام صريح للقداس بأنه ممارسة وثنية، كما ان المسيح قد اقترب موعد مجيئه وعلى الارجح سيكون بين 2017 و2020.

أشار "سمير" إلى أن الإرسالية والتي تكونت من 3 خدام رجال، والذي تعرض لزيارتها في منزله، حاولت اعطاؤه ظرف أبيض وشنطة بها بعض المواد التموينية، تحت شعار بركة الكنيسة، بالإضافة إلى ظرف أخر كبير أبيض اللون به إنجيل وعدد من الكتب، موضحًا أنه اعتذر عن الأظرف والشنطة باعتبار أن الإرسالية التي زارته، لا تنتمي للكنيسة الأرثوذكسية والتي اعتاد على المواظبة عليها.

في نفس السياق أشار "حنا" إلى أن الإرسالية المشار اليها، لم تقم بدعوته لحضور أي كنيسة، على عكس خدمات الافتقاد والتي تقوم بها الكنيسة الارثوذكسية او الانجيلية، بل أكد الخدام في نهاية زيارتهم انهم على استعداد لتكرار الزيارة مجددًا في المنزل، موضحًا أن التعاليم التي نادي بها خدام تلك الارساليات والتي تكونت من فردين فقط من الرجال، مختلفة عن كافة اتعاليم التي نادي بها كل الخدام الذين صادفهم في حياته، مؤكدًا أنه حتى الانجيل الذي قاموا بقراءة بعض النصوص منه يشبه إلى حد كبير الانجيل الذي بين ايدي المسيحيين، الا انه به بعض المصطلحات والتي تكاد تون "محرفة" او مبدلة، مثل تبديل كلمة قدوسك بكلمة الموالي لك في الاية "لاتدع قدوسك يى فساد" والتي بها إشارة إلى شخص المسيح.

أشهر كنيسة لإرسالية السبتيون، ان شبه الوحيدة، تقع في منطقة الفجالة بميدان رمسيس، بينما يعتبر أشهر القساوسة لهم القس المصري أنور مهني، وتعتبر أشهر عظات "مهنى" هي عظة انزعوا الالهة الغريبة، وتتشابه طقوس كنيسة السبتيون بقدر كبير جدا مع طقوس الكنيسة البروتستانتية في مصر من حيث شكل الكنيسة والذي يعتبر على الارجح قاعة كبيرة على عكس كنائس الارثوذكس والكثوليك والتي تتسم بالضخامة المعمارية والمذابح والصلبان والاجراس والصور، كما تعتمد الصلوات على التراتيل المصاحبة للموسيقى ذات الايقاعات السريعة والتي يصفها رجال الدين الارثوذكس بالموسيقى الصاخبة، بالإضافة إلى العظة التي تعتمد على نصوص الإنجيل فقط.

من جانبها رفضت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، تمامًا فكرة تحديد موعد يوم القيامة أو مجيئ المسيح، في إشارة إلى أحد التصريحات التي قالها السيد المسيح شخصًيا ودونها عنه الرسول مرقس، والذي أدخل المسيحية إلى مصر، في بشارته: "وَأَمَّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ".

وكان قد قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا الراحل شنودة الثالث في جلسته المنعقدة فى يوم السبت 17 يونيو سنة 1989م اعتبار طائفتى السبتيين وشهود يهوه هم طوائف غير مسيحية، لا يتم الاعتراف بهم كمسيحيين ولا بترجماتهم للكتاب المقدس الخاص بهم.

كما حذر المجمع المقدس من حضور اجتماعاتهم، أو دخولهم إلى بيوت الأقباط الأرثوذكس مثل سائر الهراطقة والمبتدعين.

وفي نفس السياق، أعلنت الكنائس الشرقية بشكل علني ورسمي رفضها لقبول او انضمام او الحوار مع السبتيون، فى اللقاء الثانى لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية فى الشرق الأوسط، تحت شعار الحوار مع الادفنستيت والذى انعقد فى دير مار أفرام السريانى بسوريا فى المدة المنحصرة بين 10 - 12 فبراير 1999، وتحت بند الحوارات اللاهوتية للبيان المشترك الذى وقع عليه البطاركة الثلاث : البابا الراحل شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والبطريرك السرياني الراحل إغناطيوس زكا عيواص بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا.