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"التموين": افتتاح أكبر منطقة لوجستية في مصر أكتوبر المقبل

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز لم يُفعل إلا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سُدة الحكم، لافتَا إلى ان جهاز تنمية التجارة الداخلية يُدير أنشطة تجارية تقدر بـ1.3 ترليون جنيه، بما يُوازي 21% من إجمالي النتاج المحلي في 3062021.

وتابع "عشماوي"، خلال تصريحات صحفية، أن هناك 10 مليون مصري يعملون في قطاع التجارة الداخلية، وهذا يمثل ثلث فرص العمل المتوفرة للمصريين، مشيرًا إلى أن نسبة نمو قطاع التجارة الداخلية العام الماضي وصلت لـ15%، وهذا قد يرجع إلى زيادة الاستهلاك والتحزين في السلع الغذائية بسبب أزمة كورونا.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمحورت حول إعادة النظر في البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، من خلال التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية التي تعد أماكن لزيادة القيمة الاقتصادية للمنتج، من خلال فرز وتعبئة السلع في المناطق اللوجستية، ومن ثم توزيع المنتج على المتاجر المختلفة.

ولفت إلى أن هناك 8 مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية، وجاري اعداد 18 منطقة أخرى في 11 محافظة، بإجمالي استثمارات تقدر بـ5 مليار جنيه، وهذا الامر لم يكن متوفر في السابق، مشيرًا إلى أن أكتوبر المقبل سيشهد افتتاح أكبر منطقة لوجستية في مصر على مساحة 82 فدانًا، تحتوي على 17 نشاطًا ما بين سلع دوائية وسلاسل تجارية كبيرة، ونادي اجتماعي رياضي على مستوى عالمي، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التجارية الأخرى، مشيرًا إلى ان تكلفة هذا المشروع تفوق الـ6 مليار، ويعمل في هذا المشروع 40 ألف مواطن.

وأضاف أن الدولة تعطي الأراضي للمستثمر أو المطور بنظام حق الانتفاع لفترات محددة، ويتم مده بكافة التراخيص اللازمة، وبالتالي يعمل المستثمر في مناخ جيد، بدلًا من الدخول في نزاعات حول ملكية الأرض.

وأشار إلى أن البورصة المصرية للسلع عبارة عن علاقة تجارية على منصة الكترونية ما بين المنتج والمستهلك، وهي مماثلة لبورصة الأوراق المالية، وهذه السلع لا تقتصر على الزراعية فقط، بل قد تمتد للحديد والذهب والقمح والسكر، لافتَا إلى أن البورصة المصرية للسلع تم انشائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ولفت إلى أن البورصة المصرية للسلع ستؤدي إلى توفر السلع بجودة عالية، وبسعر أقل، خاصة أن البورصة ستؤدي إلى إلغاء العديد من الوسطاء في بيع السلع المختلفة.

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