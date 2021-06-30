"الصحة": لا حاجة لإجراء تحليل PCR للحاصلين على لقاح كورونا

قالت نهي عاصم، مستشار وزير الصحة للبحوث، إنه أصبح لا حاجة لإجراء تحليل PCR للأشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيم بلقاح كورونا خاصة بعد التأكد من فعالية اللقاحات وآمنها بصورة كبيرة.





وأضافت "نهى" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "وفقًا لتطورات الأحداث أصبح غير ضروري لعمل مسحة لمن تلقى جرعتي اللقاح وهو ما دعا إلى تقليل اللوجستيات والإجراءات المطلوبة".





وتابعت: "هذا استدعى الاكتفاء بشهادة توثيق التطعيم المدعمة بـ QR CODEوهو ما سيؤدي إلى تخفيض أي عبئ مادي الخاص بإجراء المسحة".





ومن ناحية أخرى أشارت مستشار وزير الصحة للبحوث، إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة في القارة الإفريقية في إعطاء التطعيمات بعد دولة المغرب وهو إنجاز كبير للدولة المصرية بفضل التحركات المكثفة التي تقوم بها لتوفير اللقاحات.



