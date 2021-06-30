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محمد ثروت يستعد لإحياء حفل غنائي بدار الأوبرا 3 يوليو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستعد النجم محمد ثروت، لإحياء حفلا غنائيا يوم 3 يوليو المقبل على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية احتفالًا بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ ورحيل الموسيقار محمد الموجى.

ومن المقرر أن يقام الحفل تحت قيادة المايسترو يحيى الموجى، ويقدم من خلاله ثروت باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

وتحل ذكرى ميلاد العندليب يوم الإثنين 21 يونيو عام 1929 وتشدد دار الأوبرا على الإجرائات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

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