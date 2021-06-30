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المشاط: جذبنا استثمارات بقيمة 9.6 مليار دولار لمصر رغم أزمة كورونا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن معدل النمو في العالم كافة تراجع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، "كوفيد19"، بينما الوزارة تمكنت من جذب 9.6 مليار دولار خلال هذا العام، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.

وأضافت "المشاط"، خلال حوارها مع الإعلامية لمي الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر جعلها قوية وصلبة أمام جائحة كورونا بالمقارنة مع دول كثيرة جدًا.

ولفتت إلى أن مصر في حاجة للمشروعات لزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، والقروض التي تحصل عليها الوزارة منخفضة التكلفة، وهذا يبعدنا عن التمويلات مرتفعة التكلفة.

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