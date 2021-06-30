اندلاع حريق في مزرعة بالعياط.. ومحاولات لإخماد ألسنة اللهب

اندلع حريق في مزرعة بمركز العياط جنوب الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعة بقرية برنشت، بمركز العياط جنوب المحافظة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب.



