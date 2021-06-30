اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الاربعاء 30-6-2021 بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 30 -6-2021 في البنوك العاملة في مصر، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي يشهدها خلال تعاملات الفترة الماضية منذ قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدةوجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدولار اليوم الاربعاء30 -6-2021 في مصر

البنك الأهلي المصري

15.60 جنيهًا للشراء

15.70 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة

15.62 جنيهًا للشراء

15.72 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي

15.62 جنيهًا للشراء

15.72 جنيهًا للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.62 جنيهًا للشراء

15.72 جنيهًا للبيع

البنك العربي الإفريقي

15.62 جنيهًا للشراء

15.72 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية

15.61 جنيهًا للشراء

15.71 جنيهًا للبيع