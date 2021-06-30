البابا تواضروس يجدد الخطاب الديني داخل الكنائس المصرية بدعم الهوية القبطية .. ودراسات لنصرة المرأة.. وتعديلات في قانون الأحوال الشخصية

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حملة لتجديد الخطاب الديني، على جميع المستويات، حيث ناقش المجمع المقدس للكنيسة عددًا من الأمور القديمة وتعديل ما يمكن تعديله.

الهوية القبطية

قال مصدر كنسي لـ"الفجر" إن المجمع المقدس ناقش في عهد البابا تواضروس مسألة الهوية القبطية، والتي تعتمد على إعادة إحياء عدد من المواريث القبطية الهامة والتي كانت الكنيسة تسير عليها وبدأت في الاندثار، وأهم تلك المواريث هي عنصر اللغة، والذي قارب على الاضمحلال نتيجة اهماله تمامًا، حتى وصل الأمر إلى أن الذي يتقنون تلك اللغة عدد قليل جدًا.

مما دفع الكنيسة لتنظيم دورات لتعليم الأقباط اللغة القبطية القديمة والتي تستخدم في أغلب الصلوات المسيحية.

الزواج

لم تكن الهوية القبطية فقط هي الجانب الوحيد في مسألة تجديد الخطاب الديني بالكنيسة، حيث قامت الكنيسة بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وأضاف رجال الكنيسة، عدة محاور هامة باللائحة الجديدة لحل مشاكل الشعب القبطي، والذي طالب فئات منه بتوسيع دائرة أسباب الانفصال بين الزوجين الأقباط، وإصدار تصاريح الزواج الثاني.

وكان أهم تلك المحاور هو الاعتراف بعنصر الهجر كسببًا للانفال بين الرجل والمرأة، حيث تنص مسودة القانون على أن المدة المسموح بالانفصال عندها تكون 3 سنين لمن ليس لديهم أطفال و5 لمن لديهم أطفال.

كما أدخلت الكنيسة عنصرًا هامًا، في ثبوت حالات الزنا والتي تقتضي الطلاق حسب تعاليم السيد المسيح شخصيًا والمذكورة داخل الإنجيل، حيث اعلنت الكنيسة دخول عنصر الزنا الحكمي كدليل للاعتراف بتورط أحد الزوجين في خطيئة الزنا مثل الشات "الحديث الالكتروني" الجنسي بين طرفين غير متزوجين والذي يحتوي على عبارات جنسية أو صور إباحية، وكذلك المكالمات المسجلة صوتيًا من خلال الهواتف او برامج التواصل والتي تحتوي على عبارات صوتية جنسية.

كما دعمت الكنيسة أيضًا فكرة دخول كورسات إجبارية تُفرض على الشباب المقبل على الزواج، لتثقيفهم جنسيًا ونفسيًا وروحيًا، ومن جهة أخرى كان قد أقام في وقت سابق المواطن أشرف أنيس برسوم، مؤسس حركة الحق في الحياة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإلزام المقبلين على الزواج، بالالتحاق بدورة المشورة والحصول على شهادة من الكنيسة؛ لتكون أحد المسوغات الإلزامية المشروطة لموافقة الكنيسة على عقد الزواج، وقال "أنيس" في دعواه التي حملت رقم 82581 لسنة 70 قضائية، إن "شهادة المشورة هي شهادة يتم الحصول عليها عقب اجتياز دورة تدريبية تم استحداثها، ويُدرس خلالها شؤون الاسرة المسيحية لمدة 6 أشهر"، لافتًا الى أنها دراسة إلزامية يجب اجتيازها للحصول على شهادة مؤهلة للزواج، الأمر الذي يمثل تعسفًا ضد شباب الكنيسة.

المرأة

على نحو أخر، وبخصوص شؤون المرأة، أصدر دير القديس مكاريوس الكبير، بوادى النطرون، دراسة أعدها وترجمها الرَّاھب یوئیل المقاري، حملت عنوان "المرأة والتناول"، حول بعض الموانع التى وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمام المرأة للتقرب من الأسرار الكنيسة وهي عامود الحياة الكنسية.

وتتمثل تلك الموانع في منع المرأة من التقرب للأسرار المقدسة، وهي عبارة عن التنول من جسد ودم السيد المسيح- حسب الإيمان المسيحي والذي يتعامل مع السيد المسيح كونه الله، وذلك خلال فترة الدورة الشهرية، وكذلك فترة الأربعين يومًا الذين يعقبون الولادة إن كان المولود ذكرًا، والثامنين يومًا إن كانت أنثى.

تؤكد الدراسة ان الموانع المشار اليها جاءت في إطار العادات وليست العقائد، مما جعلها بالتكرار تترسخ في التعامل المسيحي مثل العقائد، في إشارة إلى أن تلك العادات والموانع تُحسب على الناحية اليهودية أكثر من المسيحية.

من مؤيدي الرأى السابق، المطران جورج خضر، مطران جبل لبنان، فى محاضرة له بمؤسسة القديس أنطونيوس للدراسات الابائية عام 2001، وصف فيها فكرة منع المرأة من التناول خلال فترات معينة بأنها سيكولوجية ذكورية يجب على الكنيسة أن تتحرر منها ويقول أنها من الشرق القديم وليست من الإنجيل.

فكرة عدم منع المرأة من الأسرار المقدسة، خلال الدورة الشهرية، كانت من أهم قضايا الأب الراحل متى المسكين مسؤول دير أبو مقار والذي كان صاحب مدرسة مخالفة لمدرسة البابا الراحل شنودة الثالث، حيث قال فى كتابه " فن الحياة الناجحة": "أتعجب كل العجب ويملآنى الحزن والأسى أن أسمع الكهنة يمنعون المرأة من التناول سواء إن كان عليها دمها الشهرى أو دم ولادتها ويعتبرونها نجسة؟ يا الهى بعد كل ما قدسه المسيح وجعلها عضوة فى جسده وبعد أن اعتبرت فى المسيحية بشبه كنيسة تلد أولادا للمسيح؟ وهل تحرم التناول اربعين يوما إن كان المولود ذكرا أو ثمانين يوما إن كان المولود بنتا؟..ألم يقرأ الكاهن فى الانجيل كيف لمست نازفة الدم المسيح ولم يمانع فى ذلك بل شجعها بعد أن شفيت وغفر لها خطاياها؟ وهل تلمس نازفة الدم المسيح نفسه ثم يمنعها الكاهن أن تتناول من جسده ودمه؟ وهل نهدم ما بناه الانجيل والمسيح ونقيم الناموس".