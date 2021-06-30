يوسف الشريف يتوقع بطل يورو 2020

علّق الفنان يوسف الشريف على تأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي بطولة الأمم الأوروبية بعد الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر".





حيث كتب: "‏بيتهيألي كده إنجلترا هتاخد البطولة دي والله أعلم ‎#يورو٢٠٢٠ ".



يذكر أن منتخب إنجلترا تأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على ألمانيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 على ملعب ويمبلي.