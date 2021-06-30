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"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب بعد ضبطه وإحضاره بتهمة الاشتراك مع النائب السابق علاء حسانين في التنقيب على الآثار.

وأوضح "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن النيابة العامة قررت تشكيل لجنة لمعرفة إجابات عدد من الأسئلة مثل: "هل المضبوطات أثرية أم لا".

وتابع: "وهل الحفر بغرض التنقيب، وهل الأرض خاضعة للآثار أم هي خارج المناطق الأثرية".

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