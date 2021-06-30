Advertisements

بنى سويف يقدم درع تذكاري وخطاب شكر لمجلس إدارة مركز شباب باروط

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعرب مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم عن شكره وتقديره لمجلس إدارة مركز شباب باروط والعاملين به وذلك بعد التيسيرات والتعاون الذى تم بذله خلال الفترة الماضية واستضافة تدريبات الفريق الكروى الاول بالنادى السويفى .


جاء ذلك بحضور محمد الحسينى المنسق الاعلامى لبنى سويف موفدا نيابة عن مجلس الادارة .

وخلال الاجتماع قدم المنسق الاعلامى لبنى سويف درع تذكاري وخطاب شكر مقدما من مجلس إدارة النادى لمجلس إدارة مركز شباب باروط .


من جانبه أعرب ابو الجود حسن ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب باروط عن تقديره وامتنانه إزاء حرص مجلس إدارة نادى بنى سويف على تلك الخطوة ، متمنين التوفيق للفريق وللنادى خلال الفترة القادمة .


فيما قال محمد الحسينى ، المنسق الاعلامى لبنى سويف : الفريق الكروى الاول واجه عدة صعوبات نتيجة عدم وجود ملاعب للتدريب خلال الفترة الماضية ودخول ملعب النادى بخطة التطوير التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة .

وتابع بقوله : بمجرد عرض طلب إقامة تدريبات الفريق بملعب مركز شباب باروط وعرض الآخر على مجلس إدارة مركز الشباب ، لم يتأخر مجلس الإدارة أو العاملين بباروط فى تقديم يد العون والموافقة .

وأختتم بقوله : إقامة تدريبات الفريق السويفى بملعب مركز شباب باروط مثلت ارتياح كبير لدى الجهاز الفنى والإدارى لما لمسوه من العاملين بالمركز من تعاون بجانب حرص أبناء القرية على مشاهدة التدريبات فى أحيان كثيرة ، ونأمل خلال الفترة القادمة فى الإسراع فى عملية تطوير ملعب نادى بنى سويف الرياضى حتى يتسنى للفريق بدء تدريباته بفترة الإعداد والتجهيز للموسم الجديد .

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على مشاركة ثنائي الأهلي في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

منذ ساعتين

لهذا السبب.. الجمهور لـ "سمية الخشاب": "معرفتيش تختاري راجل"

منذ 36 دقيقة

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم يوفنتوس مرشح للإنضمام إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

"غدر بيه بسبب ٥ آلاف جنيه".. "الفجر" في منزل أسرة مدرب السباحة بالأهلي: "مخدناش العزاء" (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

11:07 م

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

08:10 م

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

09:28 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة