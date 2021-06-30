بنى سويف يقدم درع تذكاري وخطاب شكر لمجلس إدارة مركز شباب باروط



أعرب مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم عن شكره وتقديره لمجلس إدارة مركز شباب باروط والعاملين به وذلك بعد التيسيرات والتعاون الذى تم بذله خلال الفترة الماضية واستضافة تدريبات الفريق الكروى الاول بالنادى السويفى .





جاء ذلك بحضور محمد الحسينى المنسق الاعلامى لبنى سويف موفدا نيابة عن مجلس الادارة .



وخلال الاجتماع قدم المنسق الاعلامى لبنى سويف درع تذكاري وخطاب شكر مقدما من مجلس إدارة النادى لمجلس إدارة مركز شباب باروط .





من جانبه أعرب ابو الجود حسن ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب باروط عن تقديره وامتنانه إزاء حرص مجلس إدارة نادى بنى سويف على تلك الخطوة ، متمنين التوفيق للفريق وللنادى خلال الفترة القادمة .





فيما قال محمد الحسينى ، المنسق الاعلامى لبنى سويف : الفريق الكروى الاول واجه عدة صعوبات نتيجة عدم وجود ملاعب للتدريب خلال الفترة الماضية ودخول ملعب النادى بخطة التطوير التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة .



وتابع بقوله : بمجرد عرض طلب إقامة تدريبات الفريق بملعب مركز شباب باروط وعرض الآخر على مجلس إدارة مركز الشباب ، لم يتأخر مجلس الإدارة أو العاملين بباروط فى تقديم يد العون والموافقة .



وأختتم بقوله : إقامة تدريبات الفريق السويفى بملعب مركز شباب باروط مثلت ارتياح كبير لدى الجهاز الفنى والإدارى لما لمسوه من العاملين بالمركز من تعاون بجانب حرص أبناء القرية على مشاهدة التدريبات فى أحيان كثيرة ، ونأمل خلال الفترة القادمة فى الإسراع فى عملية تطوير ملعب نادى بنى سويف الرياضى حتى يتسنى للفريق بدء تدريباته بفترة الإعداد والتجهيز للموسم الجديد .