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ارتفاع كبير في الرطوبة.. التحذيرات مستمرة من هيئة الأرصاد

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 30 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
ارتفاع كبير في الرطوبة.. التحذيرات مستمرة من هيئة الأرصاد
ارتفاع كبير في الرطوبة.. التحذيرات مستمرة من هيئة الأرصاد

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