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بايرن يقترب من ضم راموس

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي سيرجو راموس قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الأسبق في الفترة المقبلة.

وذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن مسؤولي بايرن ميونيخ الألماني دخلوا في سباق الحصول على المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد السابق.

وكان القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد قد رحل عن تدريب المينرجي بعد نهاية عقده مع الملكي وعدم التوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد.

الجدير بالذكر أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز قد تعاقدوا مع القائد الدولي النمساوي ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني الأسبق.

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