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خبر صادم من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام والاحساس بها أيضا مرتفع بشكل كبير، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم.

وأضافت الهيئة، أنه حتى الآن تتأثر البلاد بطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز ٤٠ درجة، بينما لم تُشر الخرائط حتى الآن إلى أي تحسن في حالة الطقس.

وذكرت أنّ هذا يرجع لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي بقيّم ضغط منخفضة، متابعة: "يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة".

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