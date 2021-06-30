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الزمالك يتحرك ضد فرجاني ساسي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، على التصعيد ضد الدولي التونسي، فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الذي تغيب عن الفريق منذ معسكر منتخب تونس الأخير.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء جهزوا ملفا كاملا في الساعات الأخيرة ضد التونسي فرجاني ساسي، ولديهم النية لتصعيد الأزمة وشكوى اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك منحوا فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض مهلة حتى نهاية يونيو الجاري؛ وأبلغوه أنه في حالة عدم حضوره في موعد أقصاه غدًا سيتم تقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ينتهي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الكروي الجاري.

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