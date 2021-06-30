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الزمالك يقرر تجديد عقد عبدالشافي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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فتح نادى الزمالك باب المفاوضات مع محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، من أجل بحث إمكانية تجديد عقده مع الفريق.

ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، إلى أن عبدالشافى يعتبر من أهم العناصر التي يعتمد عليها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للقلعة البيضاء، فى مركز الظهير الأيسر للفريق.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة القلعة البيضاء تخطط لتجديد عقد عبد الشافي لموسمين قادمين، تقديرًا لدوره مع الفريق.

يذكر أن الفرنسى باتريس كارتيرون طلب بشكل رسمى من إدارة الزمالك، الحفاظ على تواجد عبدالشافى ضمن صفوف الفريق، فى ظل دوره القيادى داخل وخارج الملعب.

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