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مفاجأة.. زيدان يقترب من تدريب فرنسا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الثلاثاء، عن الوجهة المقبلة للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد.

وقرر زيدان الرحيل عن ريال مدريد بعد خروج الفريق من الموسم الماضي بدون تحقيق أي بطولة، رغم تبقي موسم آخر في عقده.

وبحسب ما ذكره برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد من أجل تولي مهمة الرجل الأول لمنتخب فرنسا.

وأكد البرنامج أنه بعد توديع منتخب الديوك لكأس الأمم الأوروبية، أصبح زيدان قريبًا من خلافة ديدييه ديشامب، أكثر من أي وقتٍ مضى.

وفجر المنتخب السويسري مفاجاه من العيار الثقيل بإقصائه لبطل العالم، من دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد مباراة جنونية امتدت لركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين (3-3)، قبل أن ينتصر منتخب سويسرا (5-4) بركلات الترجيح، ليودع الديوك المنافسات مبكرا رغم كونهم المرشح الأبرز لحمل لقب النسخة الحالية من اليورو.

وكانت أنباء قوية قد ترددت قبل انطلاق البطولة، حول مصير ديشامب، واحتمالية رحيله عقب نهاية مشوار الديوك في اليورو.

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