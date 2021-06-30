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فيديو أشعل "السوشيال ميديا".. فك لغز التعدي على فتاة لفظيًا بأكتوبر

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بملاحقة آخر ومحاولة الإمساك به.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبصحبته نجلته، بتضرره من أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لقيامه بالتعدي على نجلته بألفاظ نابية أثناء تواجدها أمام العقار سكنها.

وأضاف أنه لاحقه وتشابكا بالأيدي إلا أنه تمكن من الفرار.

بالبحث والتحري تم تحديد المشكو في حقه وتبين أنه مندوب توصيل بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه لدى استعلامه من نجلة الشاكي السالف الإشارة إليها عن عنوان بذات منطقة سكنها، حدثت مشادة كلامية بينهما تعديت عليه الأخيرة بالسب والشتم، مما دعاه لمبادلتها بالمثل.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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