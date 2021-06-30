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تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد المنذري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن بعض الدول في شرق المتوسط بها زيادة في عدد الإصابات بكورونا مثل سلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات.

وأضاف "المنذري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفيروس المتحور دلتا لديه قدرة أكبر على الانتشار بسرعة أسرع بنسبة تصل إلى 60%، لافتًا إلى أن دلتا أقل حدة من حيث الأعراض مقارنة بالأعراض السابقة.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إلى أن بعض دول شرق المتوسط دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم الإبلاغ عن 11 مليون إصابة بكورونا و216 ألف ألف وفاة في دول إقليم شرق المتوسط.

وكشف عن أن فحوصات "بي سي آر" ما زالت لديها القدرة على الكشف عن المتحور "دلتا"، مؤكدًا أنه يجب على مصر أن تأخذ حذرها رغم قرب انتهاء الموجة الثالثة.

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