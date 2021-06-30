رانيا يوسف: "عورات العقول أشد قبحا من الأجساد"







شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، صور جديدة لها.





وعلقت على الصور قائلة : أرتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها".





وتابعت "فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد".



يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف كانت مشاركتها فى رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان ودلال عبدالعزيز وياسمين رئيس، من إخراج أحمد خالد موسى

