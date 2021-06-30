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سقوط جنات مع ابنتها الصغيرة في حمام السباحة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت المطربة جنات، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو يجمعها بابنتها الصغيرة وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت جنات أثناء سيرها على حافة حمام السباحة، وهي تسقط مع ابنتها بشكل مفاجئ داخل المسبح وكتبت: "ما يقع اللي الشاطر.. جنات"، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين.

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