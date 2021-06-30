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"النقد الدولي": 5.2% نسبة نمو الاقتصاد المصري في العام المقبل
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:46 ص
كساب أحمد
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توقعت سيلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا في العام الحالي يبلغ 2.8%، مشيرة إلى أن مرحلة التعافي بدأت بالفعل، متوقعة نهوض أقوى في العام القادم بنسب نمو تصل إلى 5.2% لكن الار عادت.
وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، خلال حوراها عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن التعافي الاقتصادي في مصر والعالم لازال مشوبًا بحالة "عدم اليقين" جراء الجائحة، معقبة: "بالنسبة للعام المالي ٢021 لازلنا نتوقع نموًا يبلغ 2.8%.
ولفتت إلى أن السلطات المصرية استطاعت إدارة الازمة بشكل جيدة، متبعة سياسات حكيمة اتخذت في التوقيت المناسب معقبة: "أستطيع القول أن السلطات المصرية أدارت أثار الجائحة بشكل جيد، خاصة الاثر الاجتماعي للازمة".
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