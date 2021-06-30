"النقد الدولي": 5.2% نسبة نمو الاقتصاد المصري في العام المقبل

توقعت سيلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا في العام الحالي يبلغ 2.8%، مشيرة إلى أن مرحلة التعافي بدأت بالفعل، متوقعة نهوض أقوى في العام القادم بنسب نمو تصل إلى 5.2% لكن الار عادت.





وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، خلال حوراها عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن التعافي الاقتصادي في مصر والعالم لازال مشوبًا بحالة "عدم اليقين" جراء الجائحة، معقبة: "بالنسبة للعام المالي ٢021 لازلنا نتوقع نموًا يبلغ 2.8%.



