Advertisements

"النقد الدولي": 5.2% نسبة نمو الاقتصاد المصري في العام المقبل

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:46 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كساب أحمد
Advertisements
توقعت سيلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا في العام الحالي يبلغ 2.8%، مشيرة إلى أن مرحلة التعافي بدأت بالفعل، متوقعة نهوض أقوى في العام القادم بنسب نمو تصل إلى 5.2% لكن الار عادت.

وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، خلال حوراها عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن التعافي الاقتصادي في مصر والعالم لازال مشوبًا بحالة "عدم اليقين" جراء الجائحة، معقبة: "بالنسبة للعام المالي ٢021 لازلنا نتوقع نموًا يبلغ 2.8%.

ولفتت إلى أن السلطات المصرية استطاعت إدارة الازمة بشكل جيدة، متبعة سياسات حكيمة اتخذت في التوقيت المناسب معقبة: "أستطيع القول أن السلطات المصرية أدارت أثار الجائحة بشكل جيد، خاصة الاثر الاجتماعي للازمة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق النقد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

ميلان يطلب ثلاثي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

خبر صادم من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يصدم لينجليه ويوافق على بيعه

منذ حوالي 6 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ يوم

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 12 ساعة

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

منذ ساعة و نصف

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"صندوق النقد" يكشف تأثير أزمة الأسواق الناشئة علي الاقتصاد المصري

ما هي المؤشرات الأيجابية التى حققتها الحكومة المصرية وفقا لصندوق النقد الدولى؟

النقد الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات السلبية لأزمة كورونا

"النقد الدولي" يتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 2.5%

"النقد الدولي" يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ2.8% العام الجاري

"النقد الدولي" يعلن الإنتهاء من مراجعة البرنامج الاقتصادى المصري ويتيح صرف 1.7 مليار دولار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

12:01 ص

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

02:17 ص

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

06:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة