برشلونة يفسخ عقد لاعبه

أعلن نادي برشلونة الإسباني صباح اليوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع لاعبه الشاب، بناء على رؤية المدير الفني للبارسا رونالد كومان.





وأوضح برشلونة في بيان أنه أبلغ لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس فرنانديز بفسخ عقده الذي كان يربطه مع الفريق حتى يونيو 2025.





كان ماتيوس انضم لصفوف البارسا خلال الميركاتو الشتوي2020، لكنه رحل معارا إلى بلد الوليد لنهاية الموسم.





وخلال الموسم الماضي عاد ماتيوس للانضمام لصفوف كتيبة الهولندي رونالد كومان، لكن المدير الفني لم يعتمد عليه مطلقا، مفضلا لاعبي وسط الفريق الرديف ريكي بويج أو إلياكس موريبا في قائمة الفريق عن الدفع باللاعب البرازيلي.





ولهذا لم يشارك ماتيوس سوى في مباراة وحيدة بقميص برشلونة، في ملعب دينامو كييف في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا (0-4) عندما نزل في الدقيقة 73 للعب مكان بيدري جونزاليز.



