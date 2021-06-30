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أول تعليق من الأزهر على تجسيد هدم الكعبة في لعبة "فورتنيت"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور معاذ شلبي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، على تجسيد هدم الكعبة في لعبة "فورتنيت"، قائلاً: " تجسيد اللعبة لهدم الكعبة المشرفة لم يستفزه ،لكنه أمر يحتاج لبيان وتوعية".

وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحذر يجب أن يكون من بعض سياسات وأنماط للألعاب الإلكترونية، مشددًا على أنه سبق أن حذَّر من بعض الألعاب الإلكترونية الذي تُنمّي لديهم سُلوكيّات العُنف، وتحضهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير، بجانب أنها تخطف عقول الشباب، فتشغلهم عن تحصيلِ العلم النافع أو العمل.

وأوضح أن المركز يحرم ويحذر الألعاب الإلكترونية الذي يدعي لأفكار لا دينية والعنف أو إزدراء أديان، حيث إن كل هذه العناصر قد تكون في رسائل مباشرة أو غير مباشرة.

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