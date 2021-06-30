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المصل واللقاح: تطعيم كورونا سيكون كل عام

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور امجد الحداد، رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن التفاعل المناعي مع الجرعة الثانية للقاح كورونا تكون أقل من حيث المضاعفات، ودرجة المناعة تكتمل بعد أسبوعين من الإصابة الخطيرة، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات تحمي من المضاعفات بنسبة تصل لـ90%.

ولفت "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن كورونا او الإنفلونزا من الفيروسات المتحورة، وهذا يغير خواص الفيروس، وبالتالي هناك حاجة للتطعيم كل عام، وهذا ما يحدث مع الانفلونزا.

وأشار إلى أن كورونا تحور هذا العام 3 مرات، وهذا بسبب عدم وجود تطعيم له لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن تطعيم كورونا سيكون سنوي وفقًا للمتغيرات التي تحدث في الفيروس.

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