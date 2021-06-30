عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى عن عودة الأوروجويانى جاستون سيرينو، جناح فريق صن داونز الجنوب إفريقى، إلى حسابات النادى الأهلى من جديد للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار المصدر إلى وجود تمسك من جانب جهاز الكرة فى القلعة الحمراء، بفكرة التعاقد مع سيرينو فى الفترة المقبلة، إذ تقتنع اللجنة بأنه من أفضل العناصر على الساحة بالوقت الحالى.





وحصل المدير الفنى للنادى الأهلى، الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، على وعد من جانب إدارة القلعة الحمراء، بالدخول فى مفاوضات مع إدارة صن داونز وبحث موقف الصفقة.





وتأتى رغبة المدير الفنى للنادى الأهلى فى ضم جاستون سيرينو، بالتزامن مع رغبة اللاعب فى ارتداء قميص المارد الأحمر حتى يستطيع تحقيق مزيد من البطولات.



