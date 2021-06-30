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أنباء عن تعيين المستشار حسين مصطفى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:42 ص
هدير حمزة
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انتشرت أنباء عن تعيين المستشار حسين مصطفى، رئيسا لهيئة قضايا الدولة، خلفًا للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق رزق، ولم يصدر أي قرار رسمي في هذا الصدد الآن.
هذا، ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للمستشار أبوبكر الصديق رزق، في يوم 30 يونيو.
يذكر أن المستشار أبوبكر الصديق محمد عامر رزق من مواليد 1 ديسمبر 1950، بالعصافرة مركز المطرية بالدقهلية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى عام 1973، ثم دبلومة الدراسات العليا فى القانون العام من جامعة المنوفية عام 1993، ثم دبلومة فى القانون الجنائى من جامعة طنطا عام 1994، وشهادة التويفل فى اللغة الانجليزية من الجامعة الامريكية فى عام 1999، ثم دكتوراه فى المالية العامة والاقتصادية من جامعة المنوفية عام 2000.
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