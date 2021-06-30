أنباء عن تعيين المستشار حسين مصطفى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

انتشرت أنباء عن تعيين المستشار حسين مصطفى، رئيسا لهيئة قضايا الدولة، خلفًا للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق رزق، ولم يصدر أي قرار رسمي في هذا الصدد الآن.





هذا، ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للمستشار أبوبكر الصديق رزق، في يوم 30 يونيو.



