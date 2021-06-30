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والد حسام حبيب يفجر مفاجأة مدوية عن التسريبات الأخيرة (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:13 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق اللواء حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، على التسريبات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشان إساءته لزوج نجله شرين عبد الوهاب: "فوجئت بنشر ما سمي بالتسريبات، أنا عارف إن دا كذب، وتواصلت مع ابني بعد نشر هذه الأكاذيب، فقال لي أنا وشرين متفرغين لشغلنا، وهتسمع عننا حاجات جميلة الفترة اللي جاية".

وتابع "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نجله فوجئ بالأخبار السيئة، معقبًا: "حسام ابن ناس، ورجل أمين، والناس كلها عارفة أنه على خلق، ومش عشان ابني بقول كده، حسام مش زوج شرين بس، دا أبوها وأخوها وصديقها".

وأضاف أن كل ما نشر عبارة عن أكاذيب يقف ورائها بعض الناس التي كانت تعمل مع شرين، معقبًا: "حسام اكتشف اختلاسات مالية وحاجات مش مظبوطة مع مدير أعمالها السابق، وهذا الشخص هو من يقف وراء الأخبار الأخيرة".

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شيرين حساام حبيب بوابة الفجر الفجر

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