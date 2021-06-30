والد حسام حبيب يفجر مفاجأة مدوية عن التسريبات الأخيرة (فيديو)

علق اللواء حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، على التسريبات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشان إساءته لزوج نجله شرين عبد الوهاب: "فوجئت بنشر ما سمي بالتسريبات، أنا عارف إن دا كذب، وتواصلت مع ابني بعد نشر هذه الأكاذيب، فقال لي أنا وشرين متفرغين لشغلنا، وهتسمع عننا حاجات جميلة الفترة اللي جاية".





وتابع "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نجله فوجئ بالأخبار السيئة، معقبًا: "حسام ابن ناس، ورجل أمين، والناس كلها عارفة أنه على خلق، ومش عشان ابني بقول كده، حسام مش زوج شرين بس، دا أبوها وأخوها وصديقها".



