عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره، ويعيش بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، على الانتحار بإشعال النيران في نفسه، ونُقل إلى مستشفى طنطا وتوفى بعد عدة ساعات.





وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، يفيد باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شاب في العقد الثالث من العمر، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 100% ولا يمكن استجوابه وتوفى بعد ساعات من وصوله.





وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبيّن أن شابًا سكب على نفسه مادة بترولية "بنزين"، وأشعل النيران في نفسه، أمام منزله، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنه توفى.



