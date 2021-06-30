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ميلان يستهدف التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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يستهدف نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويحاول نادي ميلان، استغلال رغبة ريال مدريد في التخلص من بعض لاعبيه من أجل تمويل الصفقات التي يحتاجها المدرب، كارلو أنشيلوتي، ويسعى الروسونيري لضم بعض لاعبي الملكي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميلان يرغب في استمرار استعارة، إبراهيم دياز، لموسم آخر لكن يريد التعاقد مع كل من الثلاثي ألفارو أودريوزولا، لوكا يوفيتش وداني سيبايوس.

وأضافت الصحيفة أن ميلان يبحث عن مهاجم جديد بعد فشل التعاقد مع، أوليفيه جيرو، من تشيلسي عقب تجديد عقده لنهاية موسم 2021-2022.

ووفقًا لتقارير إيطالية أن صفقة يوفيتش ستكون لمدة عامين على سبيل الإعارة في ميلان مع خيار الشراء بنهاية المدة، خاصة وأن ريال مدريد لا يعتمد على الصربي في خططه المستقبلية ويريد بيعه في الصيف الحالي.

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