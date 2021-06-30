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الأهلي يشعل الأزمة: لن نتنازل عن أي لاعب في نهائي إفريقيا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ناديه لن يتنازل عن أي لاعب في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم السابع عشر من شهر يوليو المقبل، أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لصالح منتخب مصر الأولمبي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأشار سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا يوجد أي أزمة بين الأهلي والمنتخب الأوليمبي، الكل يبحث عن احتياجاته، الأهلي سيخوض نهائي افريقيا بجميع لاعبيه ومن ثم سينضم اللاعبين المختارين للمنتخب الأوليمبي وسنلعب بدونهم عدد من المباريات في الدوري كما هو متفق عليه".

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أزاح منافسه الترجي الرياضي التونسي، برباعية نظيفة.

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