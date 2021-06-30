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رضا عبد العال: ديانج فرض نفسه على موسيماني

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.

وأكد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لم يكن مقتنع بأليو ديانج لاعب وسط الفريق في البداية.

وأوضح عبد العال في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن ديانج فرض نفسه على موسيماني بعد المستويات المميزة التي قدمها".

وواصل :"لكي تقنعني بأن موسيماني مدرب مميز فهذا يتضح في طريقة إدارته للمباريات".

وأضاف :"قولًا واحدًا، الأهلي بطل إفريقيا هذا الموسم".

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