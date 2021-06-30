Advertisements

تركي آل الشيخ يعلن عن تفاصيل مسلسله الجديد "الثمانية"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " من كواليس مسلسله الجديد "الثمانية".

وحرص تركي آل الشيخ، على حضور أول يوم تصوير برفقة نجوم العمل وهم الفنانون آسر ياسين، محمود البزاوي،  خالد الصاوي، ريم مصطفى، غادة عادل، مصطفى البنا. 

وكتب تركي، على الصورة قائلاً "أحب أن أبارك إلي فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي ( الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل".

وتابع: "بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية و قررت أن أحولها إلي مسلسل يعرض علي الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلي النور".

وأضاف: "وقع اختياري علي المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال و كنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلي النور.

واستطرد "بدأنا في اختيار العناصر و وقع اختياري علي النجوم اسر ياسين ، خالد الصاوي، هشام سليم ، غادة عادل ، محمود البزاوي ، ريم مصطفي ، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنه ، مصطفي البنا و عدد كبير من النجوم العرب والعالميين ، كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية و مصممة الملابس الرائعه مني التونسي، في إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة و حتي نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن أعتمد علي عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلي مستوي عالي من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim و Arctic, كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila , Aquaman.

واختتم " اليوم هو أول يوم تصوير فاتمني من كل قلبي النجاح و التوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه وأتمنى أن نكون جميعا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل"

جدير بالذكر أن مسلسل «الثمانية» أول عمل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MBC، و إخراج أحمد مدحت.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل دراما تركي ال الشيخ

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يشعل الأزمة: لن نتنازل عن أي لاعب في نهائي إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ ساعة و نصف

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

"غدر بيه بسبب ٥ آلاف جنيه".. "الفجر" في منزل أسرة مدرب السباحة بالأهلي: "مخدناش العزاء" (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

خبر صادم من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ أقل من نصف ساعة

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفسخ عقد لاعبه

منذ ساعة و نصف

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 3 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ ساعة الا ربع

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن اسم مدير مكتبه الجديد بالقاهرة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل تعاون فني جديد مع "الهضبة" (فيديو)

تركي آل الشيخ يعلن إطلاق منصة تلفزيونية سعودية

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن موعد زيارته لنادي الزمالك (صورة)

عاجل.. تركي أل الشيخ يعلن عن الزي الجديد لبيراميدز

تركي آل الشيخ يعلن عن الموقع الرسمي لنادي ألميريا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

12:01 ص

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

01:40 ص

خبر صادم من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

02:34 ص

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

11:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة