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عبد الحفيظ عن عبدالله السعيد: محدش يلوي ذراع الأهلي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أزمة عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي، والقلعة الحمراء السابق.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لن نتقبل موقف أي لاعب يفكر في لوي ذراع النادي الأهلي".

وتابع، "قمنا بتعديل عقود أيمن أشرف ومحمد هاني لأهمية الثنائى للأهلي، والأهلي يضع سيستم ثابت لجميع اللاعبين، ولا يمكن عدم الالتزام به".

وأكد، "الكابتن صالح سليم هو أول من طرح منصب مدير الكرة في الأهلي، والكابتن ثابت البطل هو مثلي الأعلى في منصب مدير الكرة، ومن الشرف لي ذكر اسمي بجوار اسمه".

وأوضح، "كنت أتابع طريقة حل المشاكل داخل النادي الأهلي من الصغر".

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