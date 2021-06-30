Advertisements

ميدو يبرز دور مرتضى منصور في تتويج الزمالك بدوري السلة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن دور مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري المصري لكرة السلة.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فريق سلة الزمالك، مشرف، ومن أسس قوامه هو مجلس مرتضى منصور، يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه".

وتابع، "الزمالك حقق اللقب بعد مباراة ماراثونية أمام الاتحاد، في وقت من الأوقات كنت قربت أفقد الأمل في السلة المصرية، لكن ما شاهدته بالأمس محى ذلك تمامًا".

واستكمل، "راهنت محمد مصيلحي على فوز الزمالك أمام الاتحاد في نهائي دوري السلة، وليا عندك عشوة في إسكندرية".

واضاف، "اسماعيل احمد نموذج محترم لأي رياضي، وتواصلت معه بعد مباراة الزمالك لأبلغه "بأنه أسطورة".


كما أكد أن استمرار فوز الزمالك في الدوري يشكل ضغوط كبيرة على الأهلي، مشيرًا إلى أن الأبيض يؤدي بشكل مميز في جميع الالعاب الجماعية، وفريق كرة القدم يسير بخطى ثابتة.

واستطرد، "أشرف بن شرقي أحد أفضل المحترفين الذين دخلوا مصر عبر التاريخ، وعبد الشافي أسطورة".

أخبار تهمك

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 11 ساعة

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفسخ عقد لاعبه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ ساعة الا ربع

خبر صادم من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يشعل الأزمة: لن نتنازل عن أي لاعب في نهائي إفريقيا

منذ ساعة

"غدر بيه بسبب ٥ آلاف جنيه".. "الفجر" في منزل أسرة مدرب السباحة بالأهلي: "مخدناش العزاء" (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

12:01 ص

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

01:40 ص

خبر صادم من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

02:34 ص

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

11:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة