ميدو يبرز دور مرتضى منصور في تتويج الزمالك بدوري السلة

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن دور مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري المصري لكرة السلة.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فريق سلة الزمالك، مشرف، ومن أسس قوامه هو مجلس مرتضى منصور، يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه".





وتابع، "الزمالك حقق اللقب بعد مباراة ماراثونية أمام الاتحاد، في وقت من الأوقات كنت قربت أفقد الأمل في السلة المصرية، لكن ما شاهدته بالأمس محى ذلك تمامًا".





واستكمل، "راهنت محمد مصيلحي على فوز الزمالك أمام الاتحاد في نهائي دوري السلة، وليا عندك عشوة في إسكندرية".





واضاف، "اسماعيل احمد نموذج محترم لأي رياضي، وتواصلت معه بعد مباراة الزمالك لأبلغه "بأنه أسطورة".









كما أكد أن استمرار فوز الزمالك في الدوري يشكل ضغوط كبيرة على الأهلي، مشيرًا إلى أن الأبيض يؤدي بشكل مميز في جميع الالعاب الجماعية، وفريق كرة القدم يسير بخطى ثابتة.





واستطرد، "أشرف بن شرقي أحد أفضل المحترفين الذين دخلوا مصر عبر التاريخ، وعبد الشافي أسطورة".



