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برشلونة يصدم لينجليه ويوافق على بيعه

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة، سوف يستمع للعروض المقدمة للدولي الفرنسي كليمونت لينجليه، لرحيله خلال الصيف الجاري.

وانضم لينجليه إلى برشلونة في صيف 2018 قادمًا من إشبيلية، ولكن خلال الموسم الماضي، تلقى انتقادات كبيرة بسبب تراجع مستواه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي لا يضمن بنسبة 100% أنه سيكون جزءًا من الفريق في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة تلقى عروضًا في الأيام الأخيرة بشكل غير رسمي للتعاقد مع النجم الفرنسي، وفتح البلوجرانا باب التفاوض لرغبته في التخلص من لينجليه.

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