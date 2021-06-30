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الخارجية الأمريكية توجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:10 ص
أنتوني بينكن وزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بينكن وزير الخارجية الأمريكي
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إعلان إثيوبيا وقف النار في تيغراي قد يكون خطوة إيجابية، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وأضافت الخارجية الأمريكية: ندعو السلطات الإثيوبية إلى إعادة خدمات الاتصالات في تيجراي، لافتة إلى أنه على السلطات الإثيوبية حماية موظفي المنظمات الإنسانية.

وتابعت الوزارة: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف النار وإنهاء العنف في تيجراي"، موضحة أنه على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في تيجراي.

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