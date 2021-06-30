الخارجية الأمريكية توجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إعلان إثيوبيا وقف النار في تيغراي قد يكون خطوة إيجابية، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





وأضافت الخارجية الأمريكية: ندعو السلطات الإثيوبية إلى إعادة خدمات الاتصالات في تيجراي، لافتة إلى أنه على السلطات الإثيوبية حماية موظفي المنظمات الإنسانية.



