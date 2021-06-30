سيد عبدالحفيظ يثير الجدل حول مستقبل ديانج مع الأهلي

أثار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الجدل حول مستقبل اليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





وردًا على سؤال الإعلامي أحمد حسام ميدو، في برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه في حال تلقى الأهلي عرض لرحيل ديانج هل سيوافق النادي؟، قال عبدالحفيظ، "مع كامل احترامنا وحبنا لديانج، لكني شايف أن هذا شيء إيجابي لنا بكل تأكيد، ويجب أن يتم دراسته".





فيما أكد أنه يكن لحسام عاشور نجم النادي السابق والاتحاد السكندري الحالي، كل الاحترام حتى الآن، مشيرًا إلا أنه لا يحب الحديث في أمر انتهى، فيما يخص أنه ظلم في الأهلي أو ما شابه.





وعن سؤال، هل يعتقد مسؤولي الأهلي أن شريف إكرامي كان سببًا في رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز؟، قال، "لا أريد الحديث عن لاعبين ليسوا بفريقي".



