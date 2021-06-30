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دي بوير يرحل عن هولندا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رحل المدير الفني لمنتخب هولندا الأول، فرانك دي بور، عن تدريب الطواحين بعد ساعات من الخروج من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2020.

وودعت هولندا البطولة القارية بعد الخسارة من التشيك بهدفين مقابل لا شيء من دور الستة عشر، رغم تصدرها جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر" رحيل دي بور من منصبه كمدرب للطواحين بعد اجتماع في مقره.

ومن المتوقع أن يبدأ المسئولون في الاتحاد الهولندي البحث لإيجاد مدرب جديد للطواحين يقودهم في المباريات المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022.

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