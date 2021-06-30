ميدو يشيد باختيار تاكيس جونياس مدربًا لبيراميدز





أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، باختيار اليوناني تاكيس جونياس، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تاكيس جونياس المدير الفني الجديد لبيراميدز من أفضل المدربين الذين دربوا وتركوا بصمة في الدوري المصري".





وتابع، "أحيي إدارة بيراميدز على قرار إقالة أروابارينا في هذا التوقيت بتلك الصورة المشرفة التي تذكرني بموقف شبيه عند تدريبي لوادي دجلة عندما اجتمعت بباتريس كارتيرون قبل رحيله في أول يوم لي مع الفريق حيث هنأني وسلمني كل الملفات المطلوبة بكل احترافية واحترام، هذه هي كرة القدم".



