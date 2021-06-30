مودريتش يثير الجدل حول اعتزاله دوليا

ترك لوكا مودريتش مستقبله مع المنتخب الكرواتي لكرة القدم مفتوحًا وذلك عقب الخروج من دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا، يورو 2020.





وخرج مودريتش في الدقيقة 114 من المباراة التي خسرها المنتخب الكرواتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، أمام نظيره الإسباني والتي دخلت أشواط إضافية أمس الاثنين، وكانت هتافات الجماهير الكرواتية للـ لوكا مودريتش أدت وجود شعور بأنها نهاية حقبة.





ولدى مودريتش عقدا مع ريال مدريد حتى يونيو 2022، حيث ينتهي قبل أشهر قليلة من كأس العالم 2022 بقطر، ولكن وصيف كأس العالم 2018 الذي شارك في 140 مباراة دولية منذ 2006 لن يناقش مستقبلة بشكل فوري.





وقال لشبكة "اتش.ار.تي" الكرواتية :" سنرى، يجب أن نرتاح بشكل جيد وبعد ذلك ندرس كل شيء. هذا ليس الوقت المناسب للحديث في هذا الأمر".





وقال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي، إنه سيتحدث مع مودريتش وسيحددون الخطوات المقبلة سويا.





وتابع:" أظهرنا أن لدينا قوة، إمكانات، وشخصية. لا يوجد سبب للقلق بشأن مستقبل المنتخب الكرواتي".



