عبد الحفيظ: الأهلي مظلوم تحكيميًا في مصر وهؤلاء المرشحين لتحكيم مباراة بيراميدز

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه يتعرض للظلم التحكيمي في مصر، وأنه لم يستفد من تطبيق تقنية الـVAR في أي شيء.





وتابع عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الحكم أحمد العدوي حكم للزمالك 4 مباريات في الدوري هذا الموسم، ولم يحكم للأهلي ولا مرة".





واستكمل، "طوال 19 مباراة للاهلي بالدوري، مفيش حكم VAR استدعى حكم ساحة في أي مباراة غير مرة واحدة فقط في مباراة المحلة".





وأضاف، "علمت أن محمود البنا ومعروف ومحمد عادل، مرشحون لتولي مباراة الأهلي وبيراميدز تحكيميًا".



