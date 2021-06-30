Advertisements

عبد الحفيظ: الأهلي مظلوم تحكيميًا في مصر وهؤلاء المرشحين لتحكيم مباراة بيراميدز

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه يتعرض للظلم التحكيمي في مصر، وأنه لم يستفد من تطبيق تقنية الـVAR في أي شيء.

وتابع عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الحكم أحمد العدوي حكم للزمالك 4 مباريات في الدوري هذا الموسم، ولم يحكم للأهلي ولا مرة".

واستكمل، "طوال 19 مباراة للاهلي بالدوري، مفيش حكم VAR استدعى حكم ساحة في أي مباراة غير مرة واحدة فقط في مباراة المحلة".

وأضاف، "علمت أن محمود البنا ومعروف ومحمد عادل، مرشحون لتولي مباراة الأهلي وبيراميدز تحكيميًا".

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

خبر صادم من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ ساعتين

الخارجية الأمريكية توجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 8 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 8 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يصدم لينجليه ويوافق على بيعه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يفسخ عقد لاعبه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

02:17 ص

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

01:40 ص

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

01:29 ص

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

11:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة