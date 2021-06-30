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برشلونة يقدم عرضا جديدا لتجديد ديمبيلي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تقدم نادي برشلونة الإسباني، بعرض للاعب فريقه الأول لكرة القدم، الفرنسي عثمان ديمبلي، من أجل تجديد عقده، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021-2022.

وتسعى إدارة نادي برشلونة، لحسم هذا الملف قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، كي يتثنى لهم بيعه إذا لم يتم الاتفاق، لعدم رحيله بشكل مجاني.

وأكدت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن برشلونة عرض على اللاعب عقد جديد، والذي يشمل تخفيضًا في راتبه، بحجة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وكان برشلونة بدأ مفاوضاته مع ديمبلي صاحب الـ24 عامًا، لتجديد عقده منذ عدة أسابيع، وبدا أن هناك رغبة من كلا الطرفين في التجديد.

وعلى الرغم من حصول ديمبلي على راتب يزيد عن 20 مليون يورو، فإن برشلونة يريد خفض رواتب لاعبي الفريق، ليتمكن من حل الوضع الاقتصادي الحساس للنادي حاليًا.

جدير بالذكر أن ديمبلي كان قد قام بإجراء عملية جراحية ناجحة في فنلندا، بعد إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ركبته اليمنى، وهو ما سيبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

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