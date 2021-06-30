مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام غزل المحلة

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التغييرات في تشكيل الفريق الأبيض خلال المباراة المقبلة، أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري.





ويغيب عن الزمالك بعض اللاعبين الأساسيين أبرزهم إمام عاشور لاعب الفريق بسبب الإيقاف.





ومن أبرز التغييرات المحتملة أن يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون بمحمود عبد الرازق شيكابالا في التشكيل الأساسي للفريق.





ويفاضل المدير الفني الفرنسي بين الثنائي محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز، للدفع بأحدهما بدلا من إمام عاشور.





كما تقرر أن يعود حازم إمام الظهير الأيمن للفريق للمشاركة أساسيا على حساب التونسي حمزة المثلوثي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.



